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Жириновский подрался с участником акции в Москве
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Жириновский подрался с участником акции в Москве 

Рамблер + ещё 53 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский пришел на несогласованную акцию на Пушкинской площади в Москве. Участники акции отреагировали на его появление криками «позор» и «клоун».
Когда один из собравшихся назвал его «г***о», Жириновский набросился на обидчика с кулаками, тот упал. Попытавшийся нанести еще один удар оппоненту политик внезапно упал сам, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Все это сопровождалось его криками: «Иди сюда, подлец, иди сюда! Лежи давай, за тобой скорая сейчас приедет, в психушку на полгода ляжешь! Молчи, скотина!»
Охранники, следовавшие за Жириновским, помогли ему подняться. Затем они стали удерживать мужчину, который сидя на земле, выкрикивал в адрес политика: «Предатель! Ты предатель!»
«Заткнись, рот свой закрой», — пытались заставить его замолчать охранники. Жириновский продолжал выяснять отношения с обидчиком
«Я тебя на три года посажу!» — пообещал в ответ Жириновский.
Комментарии24
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