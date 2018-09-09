Жириновский подрался с участником акции в Москве

Когда один из собравшихся назвал его «г***о», Жириновский набросился на обидчика с кулаками, тот упал. Попытавшийся нанести еще один удар оппоненту политик внезапно упал сам, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Все это сопровождалось его криками: «Иди сюда, подлец, иди сюда! Лежи давай, за тобой скорая сейчас приедет, в психушку на полгода ляжешь! Молчи, скотина!»

Охранники, следовавшие за Жириновским, помогли ему подняться. Затем они стали удерживать мужчину, который сидя на земле, выкрикивал в адрес политика: «Предатель! Ты предатель!»

«Заткнись, рот свой закрой», — пытались заставить его замолчать охранники. Жириновский продолжал выяснять отношения с обидчиком

«Я тебя на три года посажу!» — пообещал в ответ Жириновский.