Ещё
Премьер Абхазии посетил Сирию перед смертельным ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Абхазии посетил Сирию перед смертельным ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Перед тем как попасть в смертельное ДТП в районе милицейского поста Мюссера, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия посетил Сирию в составе официальной делегации, возглавляемой президентом республики Раулем Хаджимбой. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Абхазии.
В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске делегация их Абхазии заключила договор о дружбе и сотрудничестве между странами.
В состав делегации помимо премьер-министра и президента вошли также руководитель администрации главы государства Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.
Газета.Ru: последние новости
СМИ узнали содержание послания Путина Ким Чен Ыну Пашинян указал на принцип невмешательства в отношениях Армении и России Порошенко заявил, что не будет спрашивать разрешения на евроинтеграцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing80
Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед РФ139
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум503
США признали свою ошибку по задержанной россиянке66
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева184
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
02:31
Пуск российской ракеты снова под угрозой срыва
Наука и техника
01:11
США признали свою ошибку по задержанной россиянке
США В мире
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение