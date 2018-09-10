КПРФ лидирует на выборах в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на выборах депутатов думы лидирует КПРФ

Таким образом, "Единая Россия" потеряла большинство в думе Великого Новгорода. На прошлых выборах 8 сентября 2013 года партия получила 27,56% голосов, КПРФ — 17,27%. В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — 15 депутатов, "Справедливая Россия" — пять, КПРФ — три, "Яблоко" — два, ЛДПР — один депутат, еще три депутата не входили ни в одну из партийных фракций.