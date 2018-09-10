КПРФ лидирует на выборах в Великом Новгороде

КПРФ, по предварительным данным, побеждает с показателем 30,57% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте — "Единая Россия" с 24,39% голосов, сообщили РИА Новости в избиркоме Новгородской области.
"КПРФ набирает 30,57% голосов избирателей, "Единая Россия" — 24,39%, "Справедливая Россия" — 17,39%, ЛДПР — 12,49% и "Яблоко" — 11,08%", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, "Единая Россия" потеряла большинство в думе Великого Новгорода. На прошлых выборах 8 сентября 2013 года партия получила 27,56% голосов, КПРФ — 17,27%. В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — 15 депутатов, "Справедливая Россия" — пять, КПРФ — три, "Яблоко" — два, ЛДПР — один депутат, еще три депутата не входили ни в одну из партийных фракций.
Гордума Великого Новгорода шестого созыва формируется по смешанному принципу: 15 депутатов избираются по партийным спискам, еще 15 — по одномандатным округам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали пять партий — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая России" и "Яблоко", все они будут представлены в новом составе думы, однако большинство мандатов получат представители КПРФ.