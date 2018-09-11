Ещё
Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом 

Lenta.ru + ещё 85 11 сентября 2018
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший российское гражданство, объяснил, почему решил стать депутатом городской думы подмосковного Красногорска. Слова спортсмена приводит RT.
«Я решил, что хотел бы сделать больше для этого города, чем просто проводить спортивные мероприятия. Я также хочу работать с семьями, особенно с теми, которые находятся в трудном финансовом положении», — заявил Монсон, отметив, что в первую очередь организует бесплатные спортивные и образовательные программы для детей.
Он также отметил, что намерен уделить большое внимание проблеме переработки мусора. По словам Монсона, в настоящий момент он берет уроки русского языка.
10 сентября было объявлено, что Монсон одержал победу на выборах в городскую думу Красногорска. Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия».
В конце мая 47-летний спортсмен стал гражданином России. Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).
Монсон не скрывает любви к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений. Один поединок завершился вничью.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали358
Крымскому мосту предрекли разрушение513
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Назван инициатор дуэли Золотова450
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение