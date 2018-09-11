Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон , получивший российское гражданство, объяснил, почему решил стать депутатом городской думы подмосковного Красногорска . Слова спортсмена приводит RT.

«Я решил, что хотел бы сделать больше для этого города, чем просто проводить спортивные мероприятия. Я также хочу работать с семьями, особенно с теми, которые находятся в трудном финансовом положении», — заявил Монсон, отметив, что в первую очередь организует бесплатные спортивные и образовательные программы для детей.

Он также отметил, что намерен уделить большое внимание проблеме переработки мусора. По словам Монсона, в настоящий момент он берет уроки русского языка.

10 сентября было объявлено, что Монсон одержал победу на выборах в городскую думу Красногорска. Спортсмен баллотировался от партии «Единая Россия»

В конце мая 47-летний спортсмен стал гражданином России. Боец отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Монсон не скрывает любви к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно выходил на поединки под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, из них 59 побед и 26 поражений. Один поединок завершился вничью.