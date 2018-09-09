Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну

СМИ раскрыли содержание телеграммы Путина Ким Чен Ыну

Текст телеграммы опубликовало государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — цитирует ТАСС сообщение агентства ЦТАК, посвященное телеграмме Путина.

Кроме того, сообщает агентство, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР смогут развивать сотрудничество в различных областях. В телеграмме также говорится, что сотрудничество стран способствует укреплению стабильности и безопасности на Корейском полуострове, что отвечает интересам всех государств региона.