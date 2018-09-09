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Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
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СМИ раскрыли содержание телеграммы Путина Ким Чен Ыну 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: KCNA, Globallookpress
Текст телеграммы опубликовало государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.
Президент РФ Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 70-летней годовщины создания государства. В послании глава российского государства отметил, что с удовольствием отмечает хороший уровень отношений между странами.
«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — цитирует ТАСС сообщение агентства ЦТАК, посвященное телеграмме Путина.
Кроме того, сообщает агентство, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР смогут развивать сотрудничество в различных областях. В телеграмме также говорится, что сотрудничество стран способствует укреплению стабильности и безопасности на Корейском полуострове, что отвечает интересам всех государств региона.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын выразил готовность посетить Россию. Об этом лидер КНДР заявил в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая будет представлять Россию на праздновании 70-летия создания государства в Пхеньяне. Телеграмму от Путина Матвиенко передала Ким Чен Ыну в ходе этой же встречи.
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