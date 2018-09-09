Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну

Текст телеграммы опубликовало государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.
Президент РФ Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 70-летней годовщины создания государства. В послании глава российского государства отметил, что с удовольствием отмечает хороший уровень отношений между странами.
«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — цитирует ТАСС сообщение агентства ЦТАК, посвященное телеграмме Путина.
Кроме того, сообщает агентство, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР смогут развивать сотрудничество в различных областях. В телеграмме также говорится, что сотрудничество стран способствует укреплению стабильности и безопасности на Корейском полуострове, что отвечает интересам всех государств региона.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын выразил готовность посетить Россию. Об этом лидер КНДР заявил в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая будет представлять Россию на праздновании 70-летия создания государства в Пхеньяне. Телеграмму от Путина Матвиенко передала Ким Чен Ыну в ходе этой же встречи.