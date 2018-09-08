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Пашинян сделал заявление о проблемах с Россией
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Пашинян рассказал об отсутствии проблем в отношениях России и Армении 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в российско-армянских отношениях нет проблем.
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«Моя встреча с президентом России Владимиром Путиным только что закончилась. У нас был эффективный разговор, по результатам которого мы можем заявить, что у Армении блестящие отношения с Россией. В наших отношениях нет проблем» — сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям. Он также заявил о готовности сверить часы с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран.
RT на русском: последние новости
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