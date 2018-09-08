Порошенко решил проигнорировать Путина

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Порошенко заявил, что не будет спрашивать у Путина разрешения войти в НАТО 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет спрашивать у президента РФ Владимира Путина разрешения на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
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Порошенко в понедельник подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс страны в ЕС и НАТО.
"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", — приводит пресс-служба Порошенко его слова, сказанные в интервью житомирскому телеканалу "СК1".
Порошенко отметил, что большинство украинцев считают курс в ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства. По его словам, НАТО, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, оказалось единственным эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.
"Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не позволим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая (вопрос) с Азовским морем", — подчеркнул Порошенко.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
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