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Путин рассказал о развитии отношений с Арменией
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Путин рассказал о развитии отношений России и Армении по всем направлениям 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям.
«На сегодняшний день отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сфер политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества», — приводит его слова РИА Новости.
Он заявил о готовности сверить часы с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран.
Также президент рассказал о сотрудничестве стран в сфере энергетики, отметив, что цены поставки российского газа в Армению составляют $150 за тысячу кубов.
Путин добавил, что отношения между странами также развиваются в металлургической промышленности и машиностроении.
По его словам, рост товарооборота между Россией и Арменией в 2017 году составил почти 30%. Он выразил надежду на повышение этого показателя по итогам 2018 года.
В свою очередь Пашинян выступил за развитие военно-технического сотрудничества России и Армении.
Ранее Пашинян выступил за развитие военно-технического сотрудничества России и Армении.
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