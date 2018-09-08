«Это беспрецедентно грубое вторжение»

Московский патриархат пообещал дать ответ на назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Москвой . Представитель МП Владимир Легойда подчеркнул, что надеется на понимание Константинопольским патриархатом важности решений по Украине, которые могут привести к негативным последствиям. В УПЦ заявили, что назначение экзархов является нарушением канонической территории Украинской православной церкви

Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом является грубым вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви, заявил представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ МП Владимир Легойда.

По его словам, «беспрецедентно грубое вторжение» не может остаться без ответа со стороны РПЦ. Он подчеркнул, что надеется на понимание Константинопольским патриархатом важности решений по Украине, которые могут привести к негативным последствиям, передает ФАН.

Между тем отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви заявил, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви.

«Данное решение Константинопольского патриархата противоречит 2-му правилу Второго вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области», — говорится в сообщении УПЦ.

В пятницу, 7 сентября, появилась информация, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине».

Об этом сообщили в представительстве Константинополя при Всемирном совете церквей. Назначение прошло без согласования с патриархом Московским и всея Руси, а также Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, передает НСН.

Неделей ранее в Стамбуле прошла встреча предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Встреча состоялась в присутствии всех членов Синода Вселенского патриархата. Переговоры в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков начались после завершения общей встречи.

Одной из тем темой было предоставление автокефалии УПЦ. Отвечая на вопрос журналистов, как именно прошло обсуждение этой темы, московский патриарх заявил, что не хотел бы раскрывать детали без согласования с Вселенским патриархом.

«Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании, ничего этого не было. Разговор был очень правильный», — сказал предстоятель.

Он подчеркнул, что переговоры проходили в конфиденциальном режиме из-за меняющейся ситуации в мире, причем разговор не носил характер «тайны за семью печатями», а был беседой «между двумя братьями».

Также глава РПЦ выразил надежду, что церкви и дальше будут «работать вместе для того, чтобы мир становился лучше».

Сдержанные оценки переговоров со стороны московского патриарха дают основания предполагать, что встреча не дала ожидаемых в РПЦ результатов. Такое мнение выразил владыка Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

«Представители МП были нервные и напряженные», — написал он в фейсбуке, добавив, что патриарх Кирилл вопреки ожиданиям не остался на общий обед и сразу после переговоров отправился в аэропорт.

После того как патриарх РПЦ уехал, митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления томоса Украине, вышел к журналистам с заявлением.

По его словам, на встрече Варфоломей сообщил Кириллу, что Вселенский патриархат намерен использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

«Константинопольская церковь сильна и имеет возможности по всему миру. Вселенский патриархат с его долгой жизнью и опытом — первая церковь в православной семье. Он играет особую роль, поэтому решения иногда исходят отсюда», — добавил Эммануил.

Позднее священник пресс-секретарь патриарха РПЦ Александр Волков заявил о необходимости дополнительных разъяснений после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей заявил об исключительном праве своего патриархата на решение проблем всего православного мира.

По словам Варфоломея, трудности на территории Украины созданы не Вселенским патриархатом.

Патриарх также усомнился в каноничности подчинения Украинской церкви Московскому патриархату, а также возложил ответственность за раскол на Украине на РПЦ Московского патриархата.

«…эти заявления вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание», — сказал Волков.

Он констатировал, что политические напряжение иногда распространяется и на церковь, а в данной ситуации необходима пауза для получения дополнительных объяснений.

В прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) является стратегическим ориентиром на историческом пути украинской нации.

«У нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе», — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что вопрос автокефалии имеет не просто религиозное значение, но также является «весомой составляющей независимости» Украины.