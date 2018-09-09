В РФ завершился единый день голосования

В России завершился единый день голосования

В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В списки избирателей были включены около 65 млн человек. Последними закрылись избирательные участки в Москве , работавшие с 08.00 до 22.00.

В столице работали более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действовало 209 так называемых «дачных» участков, впервые созданных в этом году. По данным Мосгоризбиркома, к 20.00 явка на выборах в столице составила 27,54%.

Кабардино-Балкарии, Крыма, Марий Эл и Санкт-Петербурга. В общей сложности единым днем голосования завершились порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, включая 59 местных референдумов. На выборах распределялись 31,4 тыс. мандатов. В списки избирателей в 80 регионах было включено около 65 млн человек, не голосовали только жители Ингушетии

При этом в Ингушетии прошли непрямые выборы — депутаты регионального парламента избирали главу республики. Также непрямые выборы региональных руководителей прошли в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе.

Прямые выборы высших должностных лиц были организованы в 22 регионах: Амурской области, Москве, Хакасии, Якутии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе.

Жители 16 регионов (Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкалья, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа) выбирали депутатов законодательных собраний.

Кроме того, в семи одномандатных округах, ставших вакантными за минувший год, прошли довыборы в Госдуму , а в 12 регионах — выборы городских дум областных центров.

Голосование прошло в спокойной атмосфере, спокойной обстановке

Как рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова , единый день голосования прошёл в спокойной обстановке, каких-либо серьёзных нарушений. «Голосование прошло в спокойной атмосфере, спокойной обстановке. Каких-либо серьезных нарушений за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия не зафиксировано», — сказала она в информационном центре ЦИК.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев на брифинге в Центризбиркоме рассказал, что явка на губернаторских выборах выше, чем на прошлых выборах. По его словам, почти в половине из 22 регионов, где прошли выборы губернаторов, явка выше, чем в прошлые годы, а в остальных «несущественно отличается».