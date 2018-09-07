Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга потребовала от журналиста BBC говорить с ней на русском языке. Об этом сообщает «Царьград».

Журналист на английском начал задавать Захаровой вопрос о санкциях США и возможных ответных мерах России . Дипломат прервала его и попросила говорить по-русски.

«Спросите по-русски, вы прекрасно его знаете», — процитировал Захарову «Царьград».

Затем представитель МИДа заявила, что ответ России будет симметричным, в зависимости от того, что «на этот раз придумают» американские законодатели и лоббисты.

«Каковы будут санкционные меры США, таковы будут и ответные», — подчеркнула Захарова.

Восьмого августа стали известны детали «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 года», подготовленного сенаторами. В нем, среди прочего, идет речь о санкциях против лиц, которые будут инвестировать в энергетические проекты российских государственных или связанных с государством компаний. Порог допустимых инвестиций составляет 250 миллионов долларов. Также документ запрещает транзакции с новым суверенным долгом, к которому отнесены и долги семи российских госбанков. Законопроект может быть принят этой осенью.

Также в конце лета вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о запрете на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Кроме того, госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.

Через три месяца Вашингтон может ужесточить санкции, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия.