В МИД ответили на обвинения Мэй в отказе от сотрудничества по Солсбери

"На многие запросы, которые мы отправляли, мы не получали даже формальных отписок. Поэтому когда Тереза Мэй, премьер-министр Британии, говорит о том, что России предлагалось ответить на какие-то вопросы, отчитаться и так далее, а Россия вела себя неконструктивно, лгала и так далее, это не только неправда, это откровенная дезинформация ", — сказала дипломат во время брифинга в пятницу.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.