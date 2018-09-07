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В МИД ответили на обвинения Мэй
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В МИД ответили на обвинения Мэй в отказе от сотрудничества по Солсбери 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва считает "откровенной дезинформацией" обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес РФ в отказе от сотрудничества в расследовании отравлений в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На многие запросы, которые мы отправляли, мы не получали даже формальных отписок. Поэтому когда Тереза Мэй, премьер-министр Британии, говорит о том, что России предлагалось ответить на какие-то вопросы, отчитаться и так далее, а Россия вела себя неконструктивно, лгала и так далее, это не только неправда, это откровенная дезинформация ", — сказала дипломат во время брифинга в пятницу.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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