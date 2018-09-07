Силуанов получил новую должность

Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова национальным координатором России по делам СНГ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Силуанова А. Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.
Ранее эту должность занимал бывший первый вице-премьер РФ, нынешний глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
Кроме того, президент поручил министерству иностранных дел уведомить исполком СНГ о новом назначении.