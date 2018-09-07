Лондон создал антироссийскую коалицию

ФРГ, США, Франция и Канада согласились с выводами Британии по делу Скрипалей

Германия, США, Франция и Канада обнародовали совместное заявление, в котором поддержали последние выводы британских следователей по «делу Скрипалей». Согласно документу, союзники Великобритании разделяют мнение, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль являются сотрудниками ГРУ, а сама атака в Солсбери была одобрена Кремлем.

«Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне», — говорится в заявлении.

Еще более жесткую позицию ранее выразил министр безопасности Великобритании Бен Уоллис , который возложил ответственность за атаку на Скрипалей непосредственно на президента России Владимира Путина

«В конечном счете, это он [Владимир Путин], поскольку он является президентом Российской Федерации и это его правительство контролирует финансирование и направляет деньги на военную разведку, ГРУ, через его Министерство обороны. Я не думаю, что кто-то может сказать, что господин Путин не контролирует свою страну», — заявил Уоллис в эфире телеканала BBC.

Он аргументировал свою позицию тем, что ГРУ находится под контролем и тесно связано с представителями высшего руководства РФ , министром обороны и, «соответственно, с Кремлем и администрацией президента ».

«Конечно, он ответственен, он глава государства», — подытожил Уоллис.

Слова британского министра стали очередным прямым обвинением в адрес российского лидера по поводу отравления в Солсбери. Ранее некоторые высокопоставленные представители Консервативной партии уже возлагали ответственность за отравление Скрипалей на Путина, который, по их словам, дал согласие на проведение операции в Солсбери.

В частности, председатель комитета палаты общин по международным делам Том Тагендхэт говорил, что Россия «без всяких сомнений, заказала» отравление и Путин несет ответственность за этот «акт агрессии».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избегает столь безапелляционных заявлений. В среду, выступая в палате общин после появления фото россиян, якобы отравивших Скрипалей, британский премьер не озвучила прямых обвинений в адрес российского лидера, хотя подчеркнула, что Кремль «почти наверняка» причастен к инциденту в Солсбери.

«ГРУ — очень дисциплинированная организация с устоявшимся порядком подчинения. Поэтому это [отравление в Солсбери] не могло быть тайной операцией. Это почти наверняка было также одобрено вне ГРУ на высшем уровне российского руководства», — заявила Мэй.

Расследование Лондона: нестыковки

5 сентября Лондон обнародовал новые детали расследования «дела Скрипалей» — Скотланд-Ярд, в частности, опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На снимках запечатлены двое мужчин, одетых в темную одежду. Согласно подписям к фото, предполагаемых «сотрудников ГРУ» зовут Александр Петров и Руслан Боширов. Были также опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по местному времени они прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу.

Мария Захарова. Опубликованные следователями материалы вызывают массу вопросов — на нестыковки 6 сентября указала официальный представитель МИД России

Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры одновременно — в 16:22:43. По словам Захаровой, это наводит на мысль, что время съемки было попросту наложено на скриншоты.

«Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо «сотрудники ГРУ» России научились ходить одновременно. Но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», — сказала дипломат.

Захарова также обратила внимание, что подозреваемые могли въехать в Соединенное королевство только при наличии у них британских виз. Соответственно, британские власти располагают их персональными данными — в том числе, биометрическими — поскольку их предоставление необходимо для получения документов на въезд в страну.

Еще одна нестыковка в выводах британских следователей касается флакона из-под духов, в котором, как утверждают в Скотланд-ярде, находилось нервно-паралитическое вещество.

По мнению следователей, именно этот флакон использовался при нанесении «Новичка» на дверную ручку в доме Сергея Скрипаля.

По версии британских следователей, позже емкость с ядом подобрал Чарли Роули, который отдал находку своей подруге Дон Стерджесс . Однако в интервью после выписки из госпиталя он говорил, что упаковка с духами была запечатана, и он вскрыл ее ножом. Непонятно, как флакон, якобы использованный в Солсбери, снова оказался запечатан.

Чего добивается Великобритания

Королевская прокурорская служба уже предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, включая покушение на убийство Скрипалей и офицера Ника Бейли, сговор с целью убийства, намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений и «использование и владение „Новичком“ в нарушение закона о химоружии».

На арест обоих мужчин был получен европейский ордер, поскольку Великобритания сочла бесполезным добиваться от Москвы экстрадиции подозреваемых — согласно российской конституции, РФ не выдает своих граждан иностранным государствам. Кроме того, Лондон намерен обратиться в Интерпол и объявить Александра Петрова и Руслана Боширова в международный розыск.

Великобритания также продолжает усиливать дипломатическое давление на Москву — Лондон потребовал обсудить возможное ужесточение антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей на очередном заседании Совета безопасности ООН, которое состоялось 6 сентября.

Постоянный представитель Соединенного королевства при ООН Карен Пирс начала свое выступление на заседании с того, что напомнила о последних выводах британских следователей. «У нас есть четкие доказательства того, что российское государство причастно к отравлению в Солсбери», — несколько раз повторила она.

Пирс также подчеркнула, что необходимо ввести в отношении России дополнительные санкции, чтобы «противостоять угрозе нашему образу жизни».

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя перечислил участникам заседания все нестыковки в выводах британских следователей, а также выразил мнение, что Лондон не заинтересован в том, чтобы расследование было доведено до конца.

«Лондону эта история нужна только для одной цели — для развязывания отвратительной антироссийской истерии и втягивания в нее других стран», — заявил Небензя.

В конце заседания Карен Пирс вновь взяла слово, чтобы пояснить своему российскому коллеге нестыковки в материалах, обнародованных Скотленд-ярдом — в частности, касательно пресловутых снимков с камер наблюдения — однако ее слова не внесли в ситуацию ясности.