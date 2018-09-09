В России проходит Единый день голосования

России проходят региональные и федеральные выборы. В Единый день голосования 9 сентября граждане выбирают губернаторов, депутатов разных уровней, мэров и муниципальных глав. Всего, по данным ЦИК, в 80 субъектах РФ состоится около 4800 выборов разного уровня.

Архангельской области и Ненецком автономном округе. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Однако в некоторых регионах время их работы продлили до 22:00 — в Москве

Жители столицы впервые смогут проголосовать не дома. Для этого создано 209 загородных участков в четырех соседних регионах — Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Где и как пройдут выборы

Срок полномочий губернаторов, депутатов и мэров выбирают сроком на пять лет. Но есть и своя специфика. Так, в Государственном Cобрании — Курултае Республики Башкортостан заседает 110 депутатов, из них 55 избираются по одномандатным округам, еще 55 — по партийным спискам. Для сравнения: в Заксобрании Ростовской области работают 60 депутатов, в Ивановской областной Думе — 26, а в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа — 19. На выборах разыгрывается соответствующее число мандатов.

Уровень конкуренции тоже зависит от региона. На пост губернатора претендует от трёх до шести человек. В Москве — пять кандидатов на пост мэра. Меньше всего зарегистрированных участников губернаторской гонки (трое) — в Красноярском крае , больше всего (по шесть человек) — в Воронежской, Кемеровской, Московской и Самарской областях. При этом конкурентность выборов зависит не только от числа фамилий в бюллетене, но и от политической активности кандидатов.

На выборах мэров уровень конкуренции по количеству участников сопоставим с губернаторскими кампаниями. На пост главы Якутска претендуют девять кандидатов от девяти партий. В остальных трёх городах — по шесть кандидатов.

В ряде регионов политическая активность выше в силу большего числа самих выборов и, соответственно, игроков. Так, жители Якутии 9 сентября получат на участках несколько бюллетеней — им предстоит выбрать и главу республики, и депутатов Госcобрания (Ил Тумэн), и главу Якутска. То же самое в Хакасии — избирается руководитель региона, Верховный Совет республики и глава Абакана.

В Хабаровском крае совмещены выборы губернатора и мэра Хабаровска. В Кемеровской области — губернатора и регионального парламента. В Амурской, Самарской и Нижегородской областях — губернатора и депутата Госдумы по одномандатному округу.

Выборы губернаторов

В 22 регионах пройдут прямые губернаторские выборы — голосовать будут непосредственно жители. Губернаторов выбирают: республика Саха (Якутия), Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, а также в Москве (выбирают мэра, но это город федерального значения. Глава города имеет статус как губернатор региона) и Чукотском автономном округе.

Еще в четырёх субъектах местным законодательством предусмотрены непрямые выборы губернаторов — голосуют депутаты заксобраний. Это Дагестан, Ингушетия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь парламенты соберутся на специальное заседание в воскресенье, 9 сентября, и изберут глав из числа кандидатур, представленных президентом России.

Выборы в региональные парламенты

В 16 регионах пройдут выборы местных парламентов. Все из них, кроме Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, избираются сроком на пять лет, ненецкие депутаты проработают четыре года. На всех парламентских выборах установлен проходной барьер — 5%.

Депутатов регионального уровня будут выбирать в республиках Башкортостан (Государственное Собрание), Бурятия (Народный Хурал), Калмыкия (Народный Хурал), Саха (Государственное Собрание), Хакасия (Верховный Совет), Забайкальский край (Законодательное Собрание), Архангельская (Собрание депутатов), Владимирская (Заксобрание), Ивановская (Дума), Иркутская (Заксобрание), Кемеровская (Совет народных депутатов), Ростовская (Заксобрание), Смоленская (Дума), Ульяновская (Заксобрание), Ярославская (Дума) области, а также в Ненецкий автономный округ (Собрание депутатов).

Кроме того, дополнительные выборы (одного или нескольких депутатов) пройдут в парламенты 18 регионов: республики Адыгея (Госсовет), Мордовия (Госсобрание), Удмуртия (Госсовет), Коми (Госсовет), Красноярский (Заксобрание), Приморский (Заксобрание) край, Астраханская (Дума), Белгородская (Дума), Калининградская (Дума), Кировская (Заксобрание), Липецкая (Совет депутатов), Нижегородская (Заксобрание), Орловская (Совет народных депутатов), Псковская (Собрание депутатов), Рязанская (Дума), Сахалинская (Дума), Тамбовская (Дума) области и Ямало-Ненецкий автономный округ (Заксобрание).

Выборы мэров

В четырёх административных центрах пройдут выборы городских глав. Мэров городов выбирают в четырех столицах: Якутск, Абакан, Хабаровск, Томск.

Выборы в Госдуму

Также предстоит избрать семь новых депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента седьмого созыва была сформирована на выборах в сентябре 2016 года. Однако с этого времени полномочий лишились несколько депутатов (в том числе и в связи со смертью). Выбирать по одному депутату будут в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Тверской областях. Двух депутатов выберут в Саратовской области.

Главные интриги

Больше всего внимания привлекают выборы мэра Москвы. Помимо борьбы за пост столичного градоначальника идут бои за неформальное лидерство в оппозиционных кругах.

Региональные проблемы в Кемеровской и Московской областях привели к тому, что выборы в этих субъектах федерации также вызвали повышенное внимание. В обоих случаях региональная власть дискредитировала себя во время урегулирования конфликтных ситуаций, чем серьёзно повысила протестные настроения внутри региона, которые во время избирательной кампании могут актуализироваться.

Также интересно будет следить за выборами в Псковской и Ярославской областях. Эти регионы традиционно считаются оппозиционными.

Новый политический цикл

Предстоящие выборы являются вторым этапом обновления региональной власти. Первый был успешно осуществлен 10 сентября 2017 года.