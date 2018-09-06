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Назван новый пресс-секретарь Медведева
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Назван новый пресс-секретарь Медведева 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Наталья Тимакова подтвердила намерение покинуть пост пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева, вместо нее эту должность займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщает «Интерфакс».
На сегодняшней встрече с журналистами Тимакова рассказала, что намерена перейти на работу во Внешэкономбанк, а переговоры об этом уже вошли в завершающую стадию. При этом Тимакова не уточнила, кем именно планирует работать в ВЭБе, посоветовав дождаться официального объявления.
>> Медведев ссылает пресс-секретаря в ВЭБ
Ранее Константин Чуйченко, глава аппарата правительства, сообщил, что Тимакова решила сменить работу, а ее преемником на посту пресс-секретаря Медведева станет заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, документы о назначении которого уже были внесены на подпись к премьер-министру.
39-летний Осипов работал в РИА Новости с 1999 года, сначала — корреспондентом дипломатической редакции, затем — в президентской группе, с 2007-го возглавлял политическую редакцию, с 2011-го — объединенную редакцию, а с 2015-го был первым заместителем главного редактора.
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