Назван новый пресс-секретарь Медведева

На сегодняшней встрече с журналистами Тимакова рассказала, что намерена перейти на работу во Внешэкономбанк , а переговоры об этом уже вошли в завершающую стадию. При этом Тимакова не уточнила, кем именно планирует работать в ВЭБе, посоветовав дождаться официального объявления.

Ранее Константин Чуйченко , глава аппарата правительства, сообщил, что Тимакова решила сменить работу, а ее преемником на посту пресс-секретаря Медведева станет заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, документы о назначении которого уже были внесены на подпись к премьер-министру.

39-летний Осипов работал в РИА Новости с 1999 года, сначала — корреспондентом дипломатической редакции, затем — в президентской группе, с 2007-го возглавлял политическую редакцию, с 2011-го — объединенную редакцию, а с 2015-го был первым заместителем главного редактора.