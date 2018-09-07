Вице-премьер Козак проведет встречу с президентом Молдавии Додоном 12 сентября 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак планирует провести встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном 12 сентября в Москве. Об этом сообщил в пятницу представитель заместителя главы российского правительства.
Козак является спецпредставителем президента РФ по Молдавии. Как отметил его представитель, ранее в Москве состоялась его встреча с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустроннего сотрудничества России и Молдавии.
"На 12 сентября 2018 года в Москве запланирована встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с Дмитрием Козаком", — информировал представитель вице-премьера.
Ранее Козак встречался с президентом Молдавии в середине июля.