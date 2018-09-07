Вице-премьер Козак проведет встречу с президентом Молдавии Додоном 12 сентября

Козак является спецпредставителем президента РФ по Молдавии. Как отметил его представитель, ранее в Москве состоялась его встреча с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустроннего сотрудничества России и Молдавии.

"На 12 сентября 2018 года в Москве запланирована встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с Дмитрием Козаком", — информировал представитель вице-премьера.

Ранее Козак встречался с президентом Молдавии в середине июля.