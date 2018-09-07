Guardian: Россия столкнулась со шквалом критики на заседании Совбеза ООН по «Новичку»

На следующий день после того, как премьер-министр Тереза Мэй cообщила британскому парламенту о подозреваемых в отравлении "Новичком", которые, по информации Лондона, являются членами российской военной разведки, международные последствия последовали быстро и решительно, отмечает The Guardian.

Так, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс во главе с рядом правительств обратились против Москвы. В частности, Пирс обвинила Россию в "игре в кости с жизнями людей из Солсбери". По ее словам, Москва живет "в параллельной Вселенной, где перевернуты нормальные правила международных отношений".

На заседании Совбеза ООН представитель Лондона также обвинил Москву в попрании международного права. В свою очередь российский посол при ООН Василий Небензя ответил взаимными обвинениями и сказал, что действия британской стороны мотивированы "русофобией" и направлены на развязывание антироссийской истерии.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой от США, Канады, Франции и Германии, которые выпустили совместное заявление о том, что они "полностью доверяют" британской оценке ответственности, которую теперь несет Россия. В частности, Франция, ФРГ, США, Канада и Британия заявили о масштабной высылке агентов ГРУ

В марте 2018 года бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. По данным британской полиции, они подверглись атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". В настоящее время они живы, по последним данным состояние Сергея Скрипаля постепенно улучшается.

Ранее в Британии назвали имена двух подозреваемых по делу Скрипалей, а также опубликовали их фотографии и стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери.