Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей

МИД прокомментировал новые заявления Британии по делу Скрипалей

Мария Захарова. Опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве , заявила официальный представитель МИД России

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала она.

Захарова в очередной раз призвала Лондон перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию правоохранительных органов по делу Скрипалей, передает РИА «Новости»

«Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются», — отметила Захарова.

В МИДе подчеркнули, что расследование столь серьезных преступлений, о которых заявляют в Британии, требует скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия.