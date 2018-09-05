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Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
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МИД прокомментировал новые заявления Британии по делу Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала она.
Захарова в очередной раз призвала Лондон перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию правоохранительных органов по делу Скрипалей, передает РИА «Новости».
«Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются», — отметила Захарова.
В МИДе подчеркнули, что расследование столь серьезных преступлений, о которых заявляют в Британии, требует скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия.
Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.
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