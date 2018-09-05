Лавров допустил войну с США

Лавров предупредил о возможном военном столкновении России и США

Отношения между Россией и США становятся все более напряженными, конфронтация растет — с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что «накал политических страстей возрос», а «русофобская риторика» Соединенных Штатов выходит за рамки сложившихся ранее «дипломатических приличий».

Особенно сильное недовольство главы МИДа вызвало продвижение НАТО к российским границам.

«США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия уже делает точечные ответные шаги по отношению к тем «персонажам» из политической элиты США, кто отличается наиболее активной русофобской риторикой и антироссийскими действиями.

Лавров также вспомнил слова советского министра иностранных дел Андрея Громыко , известного на Западе как «Мистер Нет» из-за своей принципиальности: лучше десять лет переговоров, чем хотя бы один день войны. Глава МИД РФ заявил, что согласен с этой позицией — в контексте возможной более жесткой реакции и «вымещения праведного гнева» на русофобов из-за океана.

Он добавил, что риск военного противостояния между Россией и США в последнее время растет — в частности, из-за поддержки Вашингтоном действий украинских властей. Американцы поддерживают Киев не только деньгами, но и отправкой оружия и военных инструкторов. Лавров заявил, что Украиной фактически управляют США, и призвал «тех, кто руководит на Украине нынешней властью» заставить своих подопечных соблюдать Минские соглашения. Схожая с украинской ситуация, по его словам, наблюдалась и в 2008 году, во время войны в Южной Осетии, когда грузинские войска тренировали американские инструкторы.

Лавров подчеркнул, что военные действия для Российской Федерации совершенно неприемлемы.

Власти Украины, напротив, на размещение баз НАТО на своей территории смотрят с воодушевлением. 3 сентября президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию. В основном законе страны предлагается закрепить стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Отношения между Россией и США ухудшаются отнюдь не только из-за Украины и ее внутренних проблем, и вместо военной конфронтации основным оружием остаются разнообразные санкции. 27 августа, в полночь по североамериканскому времени Восточного побережья в силу вступил новый пакет американских санкций против России.

Санкции введены после скандала, разразившегося вокруг отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городке Солсбери. Лондон заявил, что Скрипали были атакованы нервно-паралитическим веществом и бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Пакет санкций предусматривает запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, американский Госдеп прекращает выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям оружия американского производства и так называемой продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях.

Исключением стали лишь материалы, необходимые для сотрудничества в космической отрасли и сфере космических орбитальных запусков. Запрет не касается продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По большому счету, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в случае выдачи лицензии на поставки чего-либо российскому государству.

Кроме того, санкции запрещают выдавать властям Российской Федерации денежные кредиты и оказывать любую иную финансовую поддержку, в том числе — и гарантировать кредиты. Добавим лишь, что расширение и ужесточение санкций может произойти в ноябре 2018 года — новые запреты могут ударить по российским юридическим лицам, а также общему экспорту и импорту товаров.