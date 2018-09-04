Лукашенко считает, что новый посол в РФ должен придать импульс работе с регионами 

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что новый посол Белоруссии в России должен придать импульс работе с конкретными регионами и федеральными областями России. Об этом заявил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь-1».
"Президент хочет видеть на этом посту динамичного человека, который не только бы продолжил на этом посту работу, которую проводил предыдущий посол, но и придал новый импульс работе с конкретными регионами и федеральными областями России, — сказал министр. — Чтобы активно действовал в Евразийской экономической комиссии, которая тоже играет важную роль в наших международных отношениях".
Макей сообщил, что подготовил для Лукашенко предложения по кандидатурам на должность посла Белоруссии в России, и некоторые из них президент оценил положительно, но поручил дополнительно подумать над другими вариантами.
18 августа Лукашенко назначил вице-премьером посла Белоруссии в России Игоря Петришенко. 24 августа президент РФ Владимир Путин после встречи в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича. Он сменит на этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.