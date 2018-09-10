Глава ЦИК отметила неожиданные результаты выборов

Глава ЦИК отметила конкурентность выборов и их неожиданные результаты

"Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и, в некоторых случаях, непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим", — цитирует Памфилову Интерфакс.

На брифинге глава ЦИК также подчеркнула, что избиркомы на местах "отработали четко, в полном соответствии с федеральным и региональным законодательством".

К "сюрпризам" Панфилова отнесла победу на выборах мэра Якутска кандидата от партии "Возрождение России" Сарданы Аксентьевой. Кроме того, по словам главы ЦИК, в четырех субъектах РФ: в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Владимирской области, — победители выборов высших должностных лиц определятся во втором туре.