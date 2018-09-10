Ещё
Глава ЦИК отметила неожиданные результаты выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЦИК отметила конкурентность выборов и их неожиданные результаты 

Москва24 + ещё 149 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала региональные выборы 9 сентября конкурентными и отметила, что некоторые их результаты были неожиданными.
"Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и, в некоторых случаях, непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим", — цитирует Памфилову Интерфакс.
На брифинге глава ЦИК также подчеркнула, что избиркомы на местах "отработали четко, в полном соответствии с федеральным и региональным законодательством".
К "сюрпризам" Панфилова отнесла победу на выборах мэра Якутска кандидата от партии "Возрождение России" Сарданы Аксентьевой. Кроме того, по словам главы ЦИК, в четырех субъектах РФ: в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Владимирской области, — победители выборов высших должностных лиц определятся во втором туре.
По данным ЦИК, в Приморском крае в первом туре победил кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко, набравший 46,56% голосов избирателей, вторым стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 24,64%. В Хабаровском крае на первом месте по итогам первого тура — кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который получил 35,81% голосов. За ним с небольшим отрывом следует действующий глава региона Сергей Шпорт (35,62% голосов).
Панфилова также уточнила, что в Республике Хакасия лидером первого тура стал представитель КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовали 44,81% избирателей. На втором месте в регионе — Виктор Зимин от "Единой России" с 32,42% голосов. Во Владимирской области в первом туре 36,42% избирателей поддержали действующего губернатора Светлану Орлову, которая представляет "Единую Россию". Ее соперником во втором туре будет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,19% голосов.
Ранее политолог Андрей Колядин оценил результаты единого дня голосования в Москве и других регионах России, который состоялся 9 сентября. Эксперт особо отметил хорошую явку на выборах мэра столицы и их закономерный результат.
Москва24: последние новости
Поклонская заявила о возможной проверке пяти депутатов Отравителей Скрипалей сдал завербованный российский дипломат по кличке Аполлон – СМИ В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали321
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста459
Назван инициатор дуэли Золотова443
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение