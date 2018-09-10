Глава ЦИК отметила неожиданные результаты выборов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала региональные выборы 9 сентября конкурентными и отметила, что некоторые их результаты были неожиданными.
"Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и, в некоторых случаях, непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим", — цитирует Памфилову Интерфакс.
На брифинге глава ЦИК также подчеркнула, что избиркомы на местах "отработали четко, в полном соответствии с федеральным и региональным законодательством".
К "сюрпризам" Панфилова отнесла победу на выборах мэра Якутска кандидата от партии "Возрождение России" Сарданы Аксентьевой. Кроме того, по словам главы ЦИК, в четырех субъектах РФ: в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Владимирской области, — победители выборов высших должностных лиц определятся во втором туре.
По данным ЦИК, в Приморском крае в первом туре победил кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко, набравший 46,56% голосов избирателей, вторым стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 24,64%. В Хабаровском крае на первом месте по итогам первого тура — кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который получил 35,81% голосов. За ним с небольшим отрывом следует действующий глава региона Сергей Шпорт (35,62% голосов).
Панфилова также уточнила, что в Республике Хакасия лидером первого тура стал представитель КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовали 44,81% избирателей. На втором месте в регионе — Виктор Зимин от "Единой России" с 32,42% голосов. Во Владимирской области в первом туре 36,42% избирателей поддержали действующего губернатора Светлану Орлову, которая представляет "Единую Россию". Ее соперником во втором туре будет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,19% голосов.
Ранее политолог Андрей Колядин оценил результаты единого дня голосования в Москве и других регионах России, который состоялся 9 сентября. Эксперт особо отметил хорошую явку на выборах мэра столицы и их закономерный результат.