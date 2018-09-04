Украина хочет посадить немецких депутатов за Крым

Украина хочет посадить немецких депутатов на восемь лет за визит в Крым

Германии Посол Украины Андрей Мельник заявил, что диппредставительство страны инициировало возбуждение уголовных дел в отношении ряда немецких политиков за посещение Крыма без согласия Киева, пишет РИА Новости "Посольство инициировало уголовные производства по нескольким немецким депутатам. Есть статья уголовного кодекса о незаконном посещении оккупированных территорий, она предусматривает тюремный срок до 8 лет. И то, что вы депутат, не освобождает от ответственности… речь идет о нарушителях украинского законодательства", — сказал посол в интервью изданию "Европейская правда" во вторник. Мельник посетовал, что добиться реального наказания для иностранных политиков, а также музыкантов и других деятелей Германии, проблематично. "К сожалению, возможности для реального наказания этих людей ограничены. Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения", — отметил посол и добавил, что на данный момент посольство работает над введением административной ответственности в Германии для политических деятелей за поездки в Крым без согласия украинских властей.