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США согласились с позицией РФ по Идлибу
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Госдеп: США разделяют обеспокоенность РФ присутствием террористов в Идлибе 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
США разделяют обеспокоенность России присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, готовы работать по этому вопросу, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, российские власти говорят о присутствии террористов в Идлибе.
"Это верное утверждение. Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной, северо-западной Сирии. Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и нужно ими заняться, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру", — сказал он на борту самолета, направляясь в Пакистан. Стенограмму беседы распространил госдепартамент.
Помпео сообщил, что США "с удовольствием будут работать по вопросу терроризма в этом месте".
При этом он отметил, что США обеспокоены тем, что в ходе операции в Идлибе может быть использовано химическое оружие "в процесса попытки заполучить военные объекты".
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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