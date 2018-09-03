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Медведев обсудил сотрудничество с новым премьером Белоруссии
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Медведев обсудил сотрудничество с новым премьером Белоруссии 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
"В ходе телефонного разговора председатель правительства России и Сергей Румас обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих российско-белорусских контактов", — говорится в сообщении.
Сергей Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Белоруссии.
18 августа новым премьер-министром Белоруссии вместо Андрея Кобякова был назначен Сергей Румас, возглавлявший до этого Банк развития.
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