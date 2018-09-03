«Крым навсегда вошел в состав России»

Крым принадлежит крымчанам, и нет никаких шансов на то, что Крым может вернуться в состав Украины, поскольку большая часть населения полуострова — русские, поддержавшие воссоединение с Россией, пишет обозреватель американского журнала. Кроме того, автор напоминает, что Россия отбила Крым у Османской империи более двухсот лет назад, и он был российским до хрущевской эпохи.

Обозреватель американского журнала The National Interest Даг Бэндоу полагает, что Крым никогда не вернется в состав Украины — у Киева попросту «нет на это шансов». Автор публикации подчеркнул, что большинство жителей полуострова — русские, поддержавшие возвращение в состав России.

В статье Бэндоу вспоминает, что полуостров Крым был отбит Российской Империей у турок еще в XVIII веке, и оставался русским до 1954 года, когда генсек ЦК КПСС Никита Хрущев решил передать Крым в состав Украинской ССР. Было бы неправильно возвращать полуостров Киеву без согласия жителей Крыма, отмечается в публикации.

Кроме того, Даг Бэндоу ответил другому американскому публицисту — Кристиану Кэрилу из The Washington Post, заявившему, что Крым принадлежит Украине. Обозреватель The National Interest подчеркнул, что Крым принадлежит крымчанам, и решать вопрос о принадлежности полуострова должны именно они.

Как сообщает ФАН со ссылкой на оригинальную публикацию, невзирая на ожидания Запада, Москва не пойдет на уступки в этом вопросе, «даже критики Путина признают, что Крым навсегда вошел в состав России».

В последнее время позиция Запада по Крыму стала менее консолидированной — зачастую из-за ошибок и неточностей. В июне американское новостное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не была обозначена территориальная принадлежность Крыма. На разработанной агентством инфографике показаны страны с развивающейся рыночной экономикой, в которых в 2018 — 2019 годах пройдут выборы. На этой карте Украина отмечена желтым цветом, Россия темно-серым, а полуостров — светло-серым.

Вскоре с требованием удалить карту с «нейтральным» Крымом к агентству обратилось посольство Украины в США. Дипломаты призвали журналистов агентства «не играть в российские агрессивные игры», а также потребовали от агентства сделать Крым на карте желтым. Позже из материала на сайте издания карта была удалена, а также было приведено сообщение об исправленной ошибке.

Министерство культуры Франции обозначило на карте город федерального значения РФ Севастополь как территорию России. В том же месяце министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщала пресс-служба ведомства.

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник признал, что население Крыма хотело, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации.

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — заявил нардеп.

Винник добавил, что процесс воссоединения Крыма и России был обеспечен исключительно гуманитарными мероприятиями.

В начале лета бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк усомнился в том, что Донбасс и Крым в ближайшее время вернутся под юрисдикцию Киева. «Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет», — убежден украинский генерал.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев итоги плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы «исторически закрыт» — в частности, в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в июле 2018 года.