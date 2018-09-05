Лавров раскрыл цель активности США на Украине

Лавров назвал цель активности США на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США стремятся создать очаг напряженности на границе Украины с Россией.

Лавров отметил, что Москва почему-то должна убеждать Вашингтон в необходимости выполнения минских договоренностей.

«Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что американская сторона, приняла решение отправить на Украину боеприпасы и оружие, а также большое количество военных инструкторов из США, Канады и ряда стран Запада. Министр также заявил о росте напряженности в российско-американских отношениях, вызванной продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Напомним, 2 сентября в зону боевых действий на юго-востоке Украины прибыли высокопоставленные военные из США и Канады. Согласно информации, добытой разведкой ДНР, прибывшие наемники и командиры будут принимать непосредственное участие в наступательной операции, которую готовят киевские власти.