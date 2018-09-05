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Лавров раскрыл цель активности США на Украине
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Лавров назвал цель активности США на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Глава МИд РФ Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты хотят создать опасный раздражитель на границе Украины и России.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США стремятся создать очаг напряженности на границе Украины с Россией.
Лавров отметил, что Москва почему-то должна убеждать Вашингтон в необходимости выполнения минских договоренностей.
«Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал глава МИД РФ.
Лавров также напомнил, что американская сторона, приняла решение отправить на Украину боеприпасы и оружие, а также большое количество военных инструкторов из США, Канады и ряда стран Запада. Министр также заявил о росте напряженности в российско-американских отношениях, вызванной продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Напомним, 2 сентября в зону боевых действий на юго-востоке Украины прибыли высокопоставленные военные из США и Канады. Согласно информации, добытой разведкой ДНР, прибывшие наемники и командиры будут принимать непосредственное участие в наступательной операции, которую готовят киевские власти.
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