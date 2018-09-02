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Песков предупредил о последствиях убийства Захарченко
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Убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия, заявил Песков 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава ДНР Александр Захарченко был предательски убит, последствия будут неизбежные, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Здесь дело же не в мести, здесь дело в том, что продолжается практика террористических актов. Если вы помните, серия убийств на Донбассе. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств…. Но можно с уверенностью сказать, что подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия — до этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее. Она не способствует разрядке на линии разделения, она не способствует конструктивному подходу в самом Донбассе", — добавил он.
>> Попрощаться с Захарченко пришли 120 тысяч человек
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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