Украина развязала войну против крымчан

Власти Крыма квалифицировали политику Киева как геноцид

"Они (власти Украины) развязали экономическую войну против крымчан, пытаясь задушить нас своими блокадами, разрушая коммуникации, ведущие на полуостров, перекрывая доступ воды, электричества, продовольствия. Пусть все эти блокады провалились, но самого факта преступления, квалифицирующегося международным правом как геноцид, это не отменяет", — написал Константинов на своей странице в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.