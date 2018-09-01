Путин полюбовался козерогами и собрал «салям-далям»

Появилось новое видео об отдыхе российского лидера Владимира Путина в верховьях Енисея.
Прошлые выходные Путин провел на Енисее в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главой ФСБ Александром Бортниковым. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по пути в Кемерово президент «решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Туве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами».
В поездке его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Вместе с Шойгу Путин прокатился по реке на катере, а затем наблюдал за сибирскими горными козерогами. Веточки травы «салям-далям», которую используют для приготовления чая, были заправлены в карман куртки Путина, когда он управлял катером.