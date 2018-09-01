Путин полюбовался козерогами и собрал «салям-далям»

Опубликовано новое видео отдыха Путина на Енисее

В поездке его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Вместе с Шойгу Путин прокатился по реке на катере, а затем наблюдал за сибирскими горными козерогами. Веточки травы «салям-далям», которую используют для приготовления чая, были заправлены в карман куртки Путина, когда он управлял катером.