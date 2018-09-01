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Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество стран
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Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество стран 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев по итогам переговоров подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран.
Церемония подписания ряда межправительственных и межведомственных документов прошла в резиденции Бочаров ручей.
Как сообщил ранее на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, пакет документов, который подготовили Москва и Баку, направлен на расширение экономического сотрудничества. По его словам, стороны хотят добиться увеличения товарооборота и развития экономического сотрудничества.
По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, «которые создадут экономический фон». Он подчеркнул, что во всех решениях заинтересован бизнес.
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