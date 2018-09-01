Лавров прокомментировал «пророссийскую» речь Макрона

Турцией. Ранее Макрон, выступая перед дипломатами, раскритиковал США и заявил, что нужно выстраивать отношения с Россией

"Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом. Я уверен, что это вызревало не за один день, а продолжительный период времени", — заявил Лавров в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", отвечая на шутливый вопрос, не была ли речь Макрона написана в МИД РФ.

По мнению министра, это связано не только с тем, что в 2016 году произошла смена администрации в США.

"Образ действий США на международной арене, конечно, заставляет всех задуматься. Никто не хочет быть в ссоре с США, а, наоборот, иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют", — считает Лавров.

По его оценке, сила диктата со стороны США в адрес Европы такова, что все сложившиеся за многие десятилетия договоренности и понимания в международных отношениях "идут по боку".