Путин сделал заявление после убийства Захарченко 

Президент России Владимир Путин назвал «подлым» убийство главы ДНР Александра Захарченко. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорится в заявлении.
Президент России подчеркнул, что террористам не удастся дестабилизировать обстановку и «поставить народ Донбасса на колени».
Путин также выразил соболезнования родным и близким Александра Захарченко и всем жителям Донбасса.
«Россия всегда будет вместе с вами», — добавил российский лидер.