Путин сделал заявление после убийства Захарченко

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорится в заявлении.

Президент России подчеркнул, что террористам не удастся дестабилизировать обстановку и «поставить народ Донбасса на колени».

Путин также выразил соболезнования родным и близким Александра Захарченко и всем жителям Донбасса.