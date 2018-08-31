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Путин сделал заявление после убийства Захарченко
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Путин сделал заявление после убийства Захарченко 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин назвал «подлым» убийство главы ДНР Александра Захарченко. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — говорится в заявлении.
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Президент России подчеркнул, что террористам не удастся дестабилизировать обстановку и «поставить народ Донбасса на колени».
Путин также выразил соболезнования родным и близким Александра Захарченко и всем жителям Донбасса.
«Россия всегда будет вместе с вами», — добавил российский лидер.
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