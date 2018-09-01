Ещё
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил, что говорить о встрече в нормандском формате пока невозможно 

РИА Новости + ещё 21 30 минут назад
Разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели главы ДНР Александра Захарченко в нынешней ситуации невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого многие хотели европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся", — сказал Лавров журналистам.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко.
По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван инициатор убийства Захарченко273
Названа дата начала новой войны в Донбассе343
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1392
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону402
«Спасались как могли»: что произошло с самолетом в Сочи243
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение