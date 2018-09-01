Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко

Лавров заявил, что говорить о встрече в нормандском формате пока невозможно

"В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого многие хотели европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся", — сказал Лавров журналистам.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко.

По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.