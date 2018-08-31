Песков высказался об угрозах Путина в адрес Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг опубликованные воспоминания бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который утверждает, будто бы глава российского государства Владимир Путин угрожал украинскому коллеге Петру Порошенко на переговорах в минском формате в 2015 году.
"Нет", — ответил представитель Кремля на вопрос, произносил ли Путин фразу "я раздавлю вас" в адрес Порошенко. "Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", — пояснил Песков, добавив, что не может подтвердить такое высказывание.
В целом он не стал комментировать мемуары экс-президента Франции.
"Что касается утверждений господина Олланда, то, поскольку я не читал и не знаю контекста, я не могу никак судить, что он имел в виду, в каком контексте", — объяснил представитель Кремля.
"Здесь мне трудно говорить, хотя Путин всегда занимает весьма жесткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов. Это последовательная политика президента России, он поддерживает русских в любой точке и неоднократно об этом говорил", — отметил Песков.
Он также заметил, что на Украине "гражданская война налицо".
"На Украине идет гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие, это очевидный факт и вряд ли это можно отрицать", — повторил пресс-секретарь российского лидера.
В феврале 2015 года в Минске прошли переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины, по итогам которых был подписан пакет минских договоренностей по урегулированию на Украине.