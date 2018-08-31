Песков высказался об угрозах Путина в адрес Порошенко

Песков опроверг слова Олланда о якобы звучавших угрозах Путина в адрес Порошенко

"Нет", — ответил представитель Кремля на вопрос, произносил ли Путин фразу "я раздавлю вас" в адрес Порошенко. "Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", — пояснил Песков, добавив, что не может подтвердить такое высказывание.

В целом он не стал комментировать мемуары экс-президента Франции.

"Что касается утверждений господина Олланда, то, поскольку я не читал и не знаю контекста, я не могу никак судить, что он имел в виду, в каком контексте", — объяснил представитель Кремля.

"Здесь мне трудно говорить, хотя Путин всегда занимает весьма жесткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов. Это последовательная политика президента России, он поддерживает русских в любой точке и неоднократно об этом говорил", — отметил Песков.

Он также заметил, что на Украине "гражданская война налицо".

"На Украине идет гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие, это очевидный факт и вряд ли это можно отрицать", — повторил пресс-секретарь российского лидера.

В феврале 2015 года в Минске прошли переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины, по итогам которых был подписан пакет минских договоренностей по урегулированию на Украине.