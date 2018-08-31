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Песков рассказал про отношение Путина к Кочаряну
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Песков: отношения Путина и Кочаряна не подвержены влиянию происходящих в Армении событий 

ТАСС + ещё 7 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и бывший глава Армении Роберт Кочарян много лет поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию нынешних событий в Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе телефонный разговор Путина и Кочаряна.
"Вы знаете, что на протяжении многих лет Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер с Кочаряном тему уголовного преследования бывшего президента Армении, пресс-секретарь ответил отрицательно: "Нет".
Ранее Кремль сообщил, что Путин по телефону поздравил с днем рождения Кочаряна, которому 31 августа исполнилось 64 года.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. После этого в активной политической деятельности не участвовал.
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.
13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью.
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