Песков рассказал про отношение Путина к Кочаряну

Песков: отношения Путина и Кочаряна не подвержены влиянию происходящих в Армении событий

"Вы знаете, что на протяжении многих лет Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер с Кочаряном тему уголовного преследования бывшего президента Армении, пресс-секретарь ответил отрицательно: "Нет".

Ранее Кремль сообщил, что Путин по телефону поздравил с днем рождения Кочаряна, которому 31 августа исполнилось 64 года.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. После этого в активной политической деятельности не участвовал.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.

13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью.