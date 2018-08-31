Ельцин предупреждал США о возвращении Крыма

В одной из бесед Ельцин сетовал, что американские СМИ развернули кампанию, целью которой было создание положительного образа российских коммунистов.

«Более половины из них — фанатики», — предупредил Ельцин Клинтона.

По его словам, вернувшись к власти, коммунисты «все уничтожат», развяжут гражданскую войну, не станут признавать новые границы и даже захотят вернуть Крым и Аляску.