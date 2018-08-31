Ельцин предупреждал США о возвращении Крыма 

Первый президент России Борис Ельцин заявлял американскому коллеге Биллу Клинтону, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов не должен выиграть выборы 1996 года, потому что коммунисты — «фанатики», которые хотят вернуть Крым. Об этом свидетельствует одна из стенограмм телефонных разговоров президентов, опубликованная на сайте библиотеки Клинтона.
В одной из бесед Ельцин сетовал, что американские СМИ развернули кампанию, целью которой было создание положительного образа российских коммунистов.
«Более половины из них — фанатики», — предупредил Ельцин Клинтона.
По его словам, вернувшись к власти, коммунисты «все уничтожат», развяжут гражданскую войну, не станут признавать новые границы и даже захотят вернуть Крым и Аляску.
Стенограммы других разговоров Ельцина и Клинтона свидетельствуют, что российский президент рассказывал американскому о своем преемнике Владимире Путине. По его словам, Путин — умный, сильный, надежный, энергичный, обстоятельный и общительный человек, демократ и знаток Запада, которого россияне обязательно поддержат на выборах 2000 года.