Захарова обвинила ЦУР и Ходорковского во лжи

«Как я устала от этого вранья со стороны ЦУР и его спонсоров! То якобы ООНовцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий «Мартин» от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде», — написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, после публикации в СМИ переписки ЦУР с журналистами «стала очевидна степень безответственности, лжи и лицемерия».

«Но, к сожалению, цепочка разоблачений, высветившая неприглядную роль ЦУР, никого ничему не научила. Так, Ходорковский написал, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел российских журналистов из ЦАР. Очередное безответственное заявление», — отметила Захарова.

Дипломат заявила, что сторона Ходорковского возвратила деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции. Транспортировку тел, по ее словам, оплатил «не Ходорковский и не его структуры», а посольство России.

«Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тыс. долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тыс. евро», — подчеркнула Захарова.

Она также заметила, что в ходе отправки тел ей звонили родственники журналистов и спрашивали, почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы.

«Я говорила, что сейчас не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдет деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел. Важен был фактор времени», — сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, родственники журналистов звонили и после похорон, благодарили российских дипломатов за помощь.

«И я не стала бы эту тему вскрывать. Заплатили, и все. Но свежие «откровения о французском посольстве и оплате транспортировки» не оставили другого выхода. Потому что есть предел», — заключила дипломат.

Ранее в четверг Ходорковский заявил, что прекращает финансирование ЦУР, а также сказал, что компенсировал затраты на транспортировку тел погибших, «как и обещал».

Во вторник структура Ходорковского прокомментировала публикацию переписки с убитыми журналистами.