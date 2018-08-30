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Захарова обвинила ЦУР и Ходорковского во лжи
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Захарова обвинила ЦУР и Ходорковского во лжи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на заявления «Центра управления расследованиями» (ЦУР) и его спонсора Михаила Ходорковского по ситуации вокруг погибших в ЦАР журналистов.
«Как я устала от этого вранья со стороны ЦУР и его спонсоров! То якобы ООНовцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий «Мартин» от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде», — написала Захарова в своем Facebook.
По ее словам, после публикации в СМИ переписки ЦУР с журналистами «стала очевидна степень безответственности, лжи и лицемерия».
«Но, к сожалению, цепочка разоблачений, высветившая неприглядную роль ЦУР, никого ничему не научила. Так, Ходорковский написал, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел российских журналистов из ЦАР. Очередное безответственное заявление», — отметила Захарова.
Дипломат заявила, что сторона Ходорковского возвратила деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции. Транспортировку тел, по ее словам, оплатил «не Ходорковский и не его структуры», а посольство России.
«Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тыс. долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тыс. евро», — подчеркнула Захарова.
Она также заметила, что в ходе отправки тел ей звонили родственники журналистов и спрашивали, почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы.
«Я говорила, что сейчас не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдет деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел. Важен был фактор времени», — сказала представитель МИДа.
По словам Захаровой, родственники журналистов звонили и после похорон, благодарили российских дипломатов за помощь.
«И я не стала бы эту тему вскрывать. Заплатили, и все. Но свежие «откровения о французском посольстве и оплате транспортировки» не оставили другого выхода. Потому что есть предел», — заключила дипломат.
Ранее в четверг Ходорковский заявил, что прекращает финансирование ЦУР, а также сказал, что компенсировал затраты на транспортировку тел погибших, «как и обещал».
Во вторник структура Ходорковского прокомментировала публикацию переписки с убитыми журналистами.
Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями». По данным МИД России, журналисты пострадали, оказав сопротивление при попытке ограбления.
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