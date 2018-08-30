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«С Медведевым что-то не так»
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"Царский" подарок Путину, признание Кудрина и другие события дня
"Царский" подарок Путину, признание Кудрина и другие события дня

СМИ сообщили о странной речи Медведева 

Рамблер 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг провел четыре совещания с членами правительства, на одном из которых обсуждался план работы кабмина до 2024 года.
Сегодняшние заседания правительства стали первыми после долгой паузы: две недели Медведев не появлялся в публичном пространстве из-за «спортивной травмы».
Как утверждает «Московский комсомолец», во время выступления премьера стало очевидно, что с ним «действительно, что-то не так». Издание считает, что речь Медведева была более монотонной, чем обычно, а паузы длиннее.
>> Медведев объявился
На первом совещании говорилось о состоянии конкуренции в России. Премьер подчеркнул, что на конкурентную среду негативно влияет чрезмерное участие государства в экономике и картельные сговоры на торгах.
Медведев заявил, что правительство попытается ускорить приватизацию госсобственности и будет добиваться существенного увеличения доли госзакупок для небольших социально ориентированных предприятий.
На заседании, посвященном плану работы кабмина до 2024 года, Медведев назвал основные приоритеты правительства. По его словам, это рост доходов и повышение уровня жизни граждан, стабильность в экономике, низкая инфляция, улучшение инвестиционно-делового климата, развитие медицины, жилищного строительства и т.д. По каждому направлению премьер пообещал проработать «конкретные механизмы и необходимые управленческие решения».
Кроме того, Медведев провел совещания по вопросам бюджета — отдельно по расходам на культуру, туризм и спорт, отдельно — по транспорту, промышленности, ТЭК и цифровому развитию.
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