На челябинского губернатора завели дело

ФАС завела дело на челябинского губернатора на 8 млрд руб.

Отмечается, что речь идёт о торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог, их сумма превышает восемь миллиардов рублей.

Как сообщается, данные лоты при проведении аукционов долгое время укрупнялись с целью ограничения конкуренции, при этом заявки других компаний отклонялись по основаниям, которые не предусмотрены законом о контрактной системе.

В результате начальная (максимальная) цена контракта снижалась не более, чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения, уточняет ФАС.