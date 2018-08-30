Путину сделали «царский» подарок

Во время посещения Омска президент Владимир Путин получил в подарок мини-гравюру с изображением царей династии Романовых.

Гравюра, на которой изображены 18 российских царей династии Романовых, была создана в 1997 году. Портреты сделаны из тонких пластинок из бивня мамонта, а подписи — на рамках из серебра и олова. Миниатюра находилась в музее им. Михаила Врубеля.

Как объяснил подарок губернатор, о создании Омска заговорили при первом Романове, Михаиле Федоровиче , город был заложен при Петре I, область — при Александре I, а побывал в регионе только Николай II , который заложил Успенский собор.

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко со своими работами попадал в книгу рекордов Гиннесса.