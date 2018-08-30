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Путину сделали «царский» подарок
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Путину сделали «царский» подарок 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Во время посещения Омска президент Владимир Путин получил в подарок мини-гравюру с изображением царей династии Романовых.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков «подарил Владимиру Путину гравюру омского „левши“ — микроминиатюриста Анатолия Коненко», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы руководителя региона.
Гравюра, на которой изображены 18 российских царей династии Романовых, была создана в 1997 году. Портреты сделаны из тонких пластинок из бивня мамонта, а подписи — на рамках из серебра и олова. Миниатюра находилась в музее им. Михаила Врубеля.
Как объяснил подарок губернатор, о создании Омска заговорили при первом Романове, Михаиле Федоровиче, город был заложен при Петре I, область — при Александре I, а побывал в регионе только Николай II, который заложил Успенский собор.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко со своими работами попадал в книгу рекордов Гиннесса.
В 2009 году он создал самую маленькую в мире книгу с повестью Николая Гоголя «Шинель» размером 30x32 миллиметра. В ноябре 2006 года Коненко напечатал 14 книжек с алфавитами народов мира, каждая из которых умещается в маковом зернышке.
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