Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии

Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии

По словам Лаврова, новая провокация готовится в сирийской провинции Идлиб для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию.

«Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», — подчеркнул министр.

В свою очередь Муаллем заявил, что в случае агрессии последствия для Запада будут ужасающими. «Мы прямо сейчас предостерегаем [США, Великобританию и Францию] от совершения тройственной агрессии», — сказал он.

«Мы используем свое право на самозащиту со всей силой. Последствия будут устрашающими и окажут большое влияние на ситуацию», — добавил сирийский дипломат.

Ранее посол России в США заявил, что британские спецслужбы готовят провокацию с возможным применением химического оружия в Идлибе. По его словам, она может стать поводом для нанесения Вашингтоном, Лондоном и Парижем совместного авиаудара.

27 августа в российском Минобороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. По данным ведомства, в Персидский залив переброшен американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами.

Пентагон отрицает все обвинения: по словам его представителя, подобные заявления не соответствуют действительности.