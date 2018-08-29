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«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
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Памфилова: Путин как всегда все взвалил на свои плечи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя телеобращение президента страны Владимира Путина по пенсионным изменениям, заявила, что российский лидер честно рассказал о своей позиции, «как всегда все взвалив на свои плечи».
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«Очень важно, что президент откровенно, прямо, честно рассказал о своей позиции, четко сформулированной. Как всегда все взвалил на свои плечи… Очень важно, что все эту позицию услышали, каждый сделал для себя выводы», — передает РИА «Новости» слова Памфиловой.
Напомним, ранее в среду в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент России Владимир Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения.
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