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Путин смягчил пенсионную реформу
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Путин смягчил пенсионную реформу 

Рамблер 36 минут назад
Президент России Владимир Путин во время телеобращения о пенсионной реформе назвал неправильным повышение возраста выхода на пенсию женщинам больше, чем мужчинам.
«Так не пойдет, конечно», — подчеркнул он.
Предложенный правительством и принятый Госдумой в первом чтении законопроект подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65, то есть на восемь и пять лет соответственно. По словам главы государства, это неправильно, так как в России к женщинам относятся «особо» и «бережно».
Путин отметил, что россиянки не только работают, но и, как правило, ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей. По этой причине президент считает, что женщины должны достигать пенсионного возраста не позднее 60 лет.
Телеобращение президента России Владимира Путина к россиянам, посвященное пенсионной реформе, было продемонстрировано сегодня днем. В течение примерно получаса глава государства произнес текст, над которым работал лично. Среди прочего Путин отметил, что подразумеваемый реформой рост пенсионного возраста назрел уже давно. По словам президента, российский бюджет позволяет отложить изменения пенсионной системы на более поздний срок, однако это привело бы к ужесточению условий реформы.
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