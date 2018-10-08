Названа цель отказа Киева «дружить» с РФ

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Карасин объяснил, почему Киев не продлил договор о дружбе с Россией 

РИА Новости + ещё 909 3 часа назад
Киевские власти решили не продлевать договор о дружбе с Россией, чтобы улучшить свой рейтинг перед предстоящими в 2019 году президентскими выборами, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Россией.
"Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов", — сказал Карасин.
Касаясь темы положения канонической Украинской православной церкви, замглавы российского МИД указал, что на Украине развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ.
"Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине. Это только накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие, чреватое самыми непредсказуемыми последствиями", — сказал Карасин.
"Киевские власти не раз заявляли, что своими действиями намерены добиваться "цивилизационного разрыва" Украины с Россией. Мы же исходим из принципиально другого: никаким, даже самым азартным политикам не удастся разрушить многовековые духовные, исторические, родственные, гуманитарные, культурные связи между российским и украинским народами. Нам самой судьбой предначертано жить в добрососедстве. История сегодня не заканчивается", — добавил он.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.
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