В Чечне ответили на жалобу Путину из-за слов Кадырова

Жалоба правозащитников президенту России Владимиру Путину на чеченского лидера Рамзана Кадырова — чушь и попытка привлечь внимание, уверен министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Об этом в среду, 29 августа, он рассказал РБК.

«Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово правозащитники изначально ставилось в кавычки и имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую республику для того, чтобы клеветать», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что общественные активисты в регионе «работали, работают и будут работать».

28 августа стало известно, что международные организации Amnesty International Human Rights Watch и Front Line Defenders призвали Путина осудить заявления Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. Они возмутились угрозами чеченского лидера, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в республику.

22 августа после нападения детей на полицейских в Чечне Кадыров опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором высказался и об общественных активистах: