Медведев вернулся

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Медведев объявился 

Рамблер 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые за две недели появился на официальном мероприятии.
Агентство РИА «Новости» сообщило, что Медведев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Агентство также опубликовало фотографию встречи, датированную 28 августа.
>> Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев
Напомним, что Медведев не появлялся на публике с 14 августа. Пресс-служба главы правительства объяснила его отсутствие полученной спортивной травмой.
Комментарии188  Ещё 2 источника 
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