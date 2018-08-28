Медведев вернулся

Медведев объявился

Агентство также опубликовало фотографию встречи, датированную 28 августа.

Нашелся! РИА публикует фото встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Пишут, что сегодня) pic.twitter.com/BEMayoZPRZ— Александр Коц (@sashakots) 28 августа 2018 г.

Напомним, что Медведев не появлялся на публике с 14 августа. Пресс-служба главы правительства объяснила его отсутствие полученной спортивной травмой.