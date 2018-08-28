Конец эпохи: решающий шаг Порошенко против России

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Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией 

Rambler News Service 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от украинского МИДа необходимый пакет документов для разрыва договора о дружбе с Россией.
«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, по вине Москвы уже давно ставший анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов», — приводятся слова Порошенко в его Twitter.
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Согласно документу, в частности, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.
Ранее Киев уже объявлял о планах денонсировать этот договор.
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