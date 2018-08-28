Конец эпохи: решающий шаг Порошенко против России

Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, по вине Москвы уже давно ставший анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов», — приводятся слова Порошенко в его Twitter. Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 августа 2018 г.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Согласно документу, в частности, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Ранее Киев уже объявлял о планах денонсировать этот договор.