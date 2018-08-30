Россия предостерегла США

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что предостерег представителей госдепартамента от агрессии против Сирии.
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".
"Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии. Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам. От этого выиграют лишь террористы. Рассчитываем, что наши озабоченности были услышаны", — сказал Антонов, комментируя встречу.