В Кремле отреагировали на «американскую» куртку Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об обсуждении в соцсетях страны-производителя куртки, которая была на Владимире Путине во время отдыха в Туве.

Ранее журналист Олег Кашин в своем Telegram-канале сообщил, что куртка цвета хаки президента России похожа на одежду американского бренда Abercrombie & Fitch. При этом на рукаве куртки есть нашивка «Армия России» — название российского бренда одежды, принадлежащего АО «Военторг».

«Ничего не известно. Ничего не могу вам сказать», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Агентство РИА «Новости» напомнило, что та же куртка была на президенте во время прошлогоднего отдыха в Туве, после чего московский магазин «Армия России» объявил скидку для граждан США в честь инаугурации президента Трампа.