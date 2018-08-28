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В Кремле отреагировали на «американскую» куртку Путина
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В Кремле отреагировали на «американскую» куртку Путина 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об обсуждении в соцсетях страны-производителя куртки, которая была на Владимире Путине во время отдыха в Туве.
Ранее журналист Олег Кашин в своем Telegram-канале сообщил, что куртка цвета хаки президента России похожа на одежду американского бренда Abercrombie & Fitch. При этом на рукаве куртки есть нашивка «Армия России» — название российского бренда одежды, принадлежащего АО «Военторг».
«Ничего не известно. Ничего не могу вам сказать», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Агентство РИА «Новости» напомнило, что та же куртка была на президенте во время прошлогоднего отдыха в Туве, после чего московский магазин «Армия России» объявил скидку для граждан США в честь инаугурации президента Трампа.
Комментарии81  Ещё 6 источников 
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